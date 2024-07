1 Will im Stuttgarter Süden Bezirksvorsteher werden: Jonathan Makurath von der SPD. Foto: SPD/Ansgar Wörner

In den Innenstadtbezirken gibt es nach der Kommunalwahl zwei Wechsel. Die Sozialdemokraten und Volt haben sich auf einen Kandidaten verständigt.











Link kopiert



Am 24. Juli konstituiert sich der neue Stuttgarter Gemeinderat. Gleich bei ihrer ersten Sitzung sollen die am 9. Juni für fünf Jahre gewählten Bürgervertreter ihrerseits zur Urne schreiten. Planmäßig steht im Großen Sitzungssaal des Rathauses die Wahl der ehrenamtlich tätigen Vorsteher in den fünf Innenstadtbezirken an. Dabei gibt es neue Namen.