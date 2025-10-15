Nach der Japan-Reise: Prinzessin Victoria und Prinz Daniel in Südkorea angekommen

Nach ihrer umfang- wie ereignisreichen Japan-Reise sind Kronprinzessin Victoria (48) und Prinz Daniel (52) von Schweden in Südkorea angekommen. Gemeinsam mit der schwedischen Außenministerin Maria Malmer Stenergard (44) nahmen sie am ersten Tag ihres Besuchs bereits an diversen Aktivitäten teil, wie auf dem offiziellen Instagram-Account des Königshauses in einer Bilderstrecke dokumentiert wurde.

Nach einem Besuch beim Präsidenten der Republik Korea, Lee Jae-myung (61), legten sie auf dem Nationalfriedhof in Seoul einen Kranz nieder. Auch ein Besuch bei den schwedischen Grenzschützern zwischen Nord- und Südkorea stand auf dem Programm. Am Abend kam es dann zu einem Treffen mit dem Premierministerpaar samt anschließendem Abendessen, bei dem die Kronprinzessin eine Rede hielt. Dabei mahnte sie unter anderem, dass "die Entwicklungen der letzten Jahre gezeigt haben, dass Frieden und Sicherheit sowohl in Europa als auch in Asien zunehmend bedroht sind."

Der Besuch der schwedischen Royals ziele laut einer Mitteilung auf der offiziellen Homepage des Königshauses darauf ab, "die bilateralen Beziehungen zu der Republik Korea zu stärken und Schweden und schwedische Akteure als wichtige Partner zu positionieren".

Am kommenden Donnerstag werden sie an weiteren Veranstaltungen in Seoul teilnehmen und sich mit südkoreanischen Unternehmern aus Sparten wie Technologie und Energie, aber auch Musik und Film treffen. Am Freitag gedenkt die Kronprinzessin dann in Busan des 75. Jahrestages der Gründung des dortigen schwedischen Feldlazaretts.

Fast eine Woche in Japan

Bereits seit vergangener Woche befinden sich Prinzessin Victoria und Prinz Daniel auf großer Asien-Reise. Direkt vor der Ankunft in Südkorea befanden sie sich für mehrere Tage in Japan. Dort besuchte Victoria unter anderem die Weltausstellung Expo 2025 im japanischen Osaka und reiste anschließend gemeinsam mit ihrem Ehemann zu den Inseln Naoshima und Teshima.

Im Rahmen der Reise kamen die schwedischen Royals auch in Hiroshima an, wo sie den Opfern der Atombombe gedachten. "Es hat mich sehr bewegt", sagte Victoria laut "Expressen". Danach ging es weiter nach Tokio.