Nach der Japan-Reise: Prinzessin Victoria und Prinz Daniel in Südkorea angekommen

Der ausgiebigen Japan-Reise folgt für die schwedischen Royals Prinzessin Victoria und Prinz Daniel nun ein mehrtägiger Aufenthalt in Südkorea.
Nach ihrer umfang- wie ereignisreichen Japan-Reise sind Kronprinzessin Victoria (48) und Prinz Daniel (52) von Schweden in Südkorea angekommen. Gemeinsam mit der schwedischen Außenministerin Maria Malmer Stenergard (44) nahmen sie am ersten Tag ihres Besuchs bereits an diversen Aktivitäten teil, wie auf dem offiziellen Instagram-Account des Königshauses in einer Bilderstrecke dokumentiert wurde.