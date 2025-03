Nach der Gala bebte die Erde: Erdbeben erschüttert Hollywood in der Oscar-Nacht

Foto: action press/Photo by Pat Benic/UPI Photo via Newscom

Während die Hollywood-Stars nach der 97. Oscarverleihung auf diversen Afterpartys feierten, sorgte Mutter Natur für ein unerwartetes Nachbeben: Ein Erdbeben der Stärke 3,9 auf der Richterskala erschütterte am Sonntagabend gegen 22:13 Uhr Ortszeit die Gegend um North Hollywood, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte.

Das Epizentrum lag etwa zwei Kilometer südöstlich von North Hollywood im San Fernando Valley und damit nur wenige Kilometer vom Dolby Theatre entfernt, wo zuvor die Oscarverleihung stattgefunden hatte. Mit einer Tiefe von rund etwa 16 Kilometer war das Beben in weiten Teilen der Metropolregion Los Angeles zu spüren.

Auch die Promis spürten die Erschütterungen

Laut Berichten des "Hollywood Reporter" befanden sich zum Zeitpunkt des Bebens noch zahlreiche Prominente auf unterschiedlichen Oscar-Afterpartys. Bei der 33. Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party soll gerade die Sängerin Chappell Roan (27) auf der Bühne gestanden haben, als die Erde bebte - allerdings schien im Inneren des Veranstaltungsortes niemand die Erschütterungen bemerkt zu haben.

Anders bei dem exklusiven Governors Ball, der offiziellen Nachfeier der Academy Awards. Dort konnten die anwesenden Gäste die Erdstöße deutlich spüren, wie ein Insider berichtete. Auf der Afterparty befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch zahlreiche Oscarpreisträger und Nominierte.

Feuerwehr verzichtete auf "Erdbeben-Modus"

Nach Angaben der Behörden gab es keine Berichte über Schäden oder Verletzte. Die Feuerwehr von Los Angeles erklärte in einem Post auf der Plattform X, dass sie nicht in den sogenannten "Erdbeben-Modus" übergehen werde.

Laut einer Umfrage der USGS haben mehr als 8.000 Menschen im Großraum Los Angeles die Erschütterungen direkt mitbekommen. Die Erdstöße seien von der Innenstadt von Los Angeles bis hin zu den Vororten deutlich zu spüren gewesen. CNN-Mitarbeiter in der Nähe des Epizentrums berichteten ebenso von "starken Erschütterungen".

Für die Einwohner von Los Angeles sind Erdbeben alles andere als eine Seltenheit. Die Stadt liegt in einer seismisch sehr aktiven Region entlang mehrerer Verwerfungslinien, darunter der berüchtigte San-Andreas-Graben. Kleinere Beben wie dieses sind in Südkalifornien relativ häufig, sorgen aber dennoch immer wieder für Aufregung. Seit vielen Jahren weisen Experten auf die hohe Wahrscheinlichkeit hin, dass es in der Region zu "The Big One" kommen könnte - einem heftigen Erdbeben, das weite Teile der Metropole zerstören würde.