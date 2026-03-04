Nach der Fußball-WM im Sommer: ARD-Moderatorin Lea Wagner erwartet ihr erstes Kind

Freudige Neuigkeiten bei Lea Wagner: Die ARD-Moderatorin erwartet nach der Fußball-WM ihr erstes Kind. Trotz Schwangerschaft bleibt sie fest für die Berichterstattung eingeplant.

Die ARD-Moderatorin Lea Wagner (31) wird Ende des Sommers zum ersten Mal Mutter. Die Sportjournalistin, die fest zum Moderationsteam der ARD-"Sportschau" gehört, gibt ihre Schwangerschaft während eines ereignisreichen Sportjahres bekannt. Zuletzt war sie im Februar während der Olympischen Winterspiele in Mailand bei den Übertragungen beim Skispringen im Einsatz.

"Erst die vielen sportlichen Höhepunkte, bei denen ich dabei sein durfte und noch dabei sein darf - und dann wartet im Sommer nach der Fußball-Weltmeisterschaft noch ein privates Highlight auf uns. Wir freuen uns riesig auf den Familienzuwachs", sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur.

Lea Wagner arbeitet trotz Schwangerschaft bei der Fußball-WM

Trotz der Schwangerschaft wird Lea Wagner dem Publikum offenbar vorerst erhalten bleiben. Konkret ist Wagner fest für die Berichterstattung rund um die Fußball-Weltmeisterschaft eingeplant, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet. Auch ihre Kollegin Esther Sedlaczek (40) stand vergangenes Jahr schwanger vor der Kamera.

Lea Wagner hatte im Dezember 2025 geheiratet. Die Identität ihres Partners hält die Moderatorin jedoch bewusst aus der Öffentlichkeit heraus: "Privat bleibt privat. Ich möchte mich, uns, da einfach schützen und hoffe, dass die Menschen Verständnis haben", sagte die Sportjournalistin damals der "Bild"-Zeitung.