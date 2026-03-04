Nach der Fußball-WM im Sommer: ARD-Moderatorin Lea Wagner erwartet ihr erstes Kind

Freudige Neuigkeiten bei Lea Wagner: Die ARD-Moderatorin erwartet nach der Fußball-WM ihr erstes Kind. Trotz Schwangerschaft bleibt sie fest für die Berichterstattung eingeplant.
Die ARD-Moderatorin Lea Wagner (31) wird Ende des Sommers zum ersten Mal Mutter. Die Sportjournalistin, die fest zum Moderationsteam der ARD-"Sportschau" gehört, gibt ihre Schwangerschaft während eines ereignisreichen Sportjahres bekannt. Zuletzt war sie im Februar während der Olympischen Winterspiele in Mailand bei den Übertragungen beim Skispringen im Einsatz.