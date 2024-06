1 Markus Frohnmaier (links) und Emil Sänze freuen sich über die Wahlergebnisse. Foto: dpa/Marijan Murat

Die AfD sieht nach den Europawahlen eine konservative Mehrheit im Südwesten. Von der Union fordert sie, Neuwahlen zu ermöglichen – und mit ihnen zusammen zu arbeiten. Hinter den Kulissen geschehe das bereits.











Nach ihrem Erfolg bei den Europawahlen fordert die AfD in Baden Württemberg Neuwahlen in Bund und Land. Von der Landes-CDU erwartet AfD-Co-Parteichef Emil Sänze eine Umorientierung. „Wenn die CDU das Land reformieren will, ist sie auf unsere Stimmen angewiesen“. Er erwarte, dass bestehende Brandmauern auf Landesebene fallen, „so wie sie auf kommunaler Ebene schon gefallen sind“. Dass die Union eine Zusammenarbeit mit der Partei, die vom Verfassungsschutz im Land als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, mehrfach und deutlich abgelehnt hat, ficht Sänze dabei nicht an. „Hinter den Kulissen“ gebe es schon jetzt häufig ein anderes Verhalten. Details dazu wollte Sänze auch auf Nachfrage nicht nennen. Insbesondere blieb unklar, ob damit führende Vertreter der Union gemeint sein könnten.