LKA übernimmt Fall: Bluttat im Fasanenhof gehört zur Schuss-Serie in der Region Stuttgart

Erst machte sich eine zwölfköpfige Ermittlungsgruppe der Stuttgarter Polizei an die Aufklärung der Bluttat im Stadtteil Fasanenhof. Nun bestätigt sich, dass der Fall zu der Schuss-Serie in der Region gehört. Überdies ist eine Schießerei in Zuffenhausen seit neun Monaten ungeklärt.