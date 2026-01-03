Der irische Schauspieler Paul Mescal wird sich wohl bald eine etwas längere Pause vom Filmbusiness gönnen. Er spricht über entsprechende Überlegungen.
In den vergangenen Jahren hat Paul Mescals (29) Karriere deutlich an Fahrt aufgenommen. Der irische Schauspieler wurde für seine Rolle in "Aftersun" (2022) für einen Oscar nominiert, stand für das Epos "Gladiator II" (2024) vor den Kameras und könnte mit "Hamnet" in den kommenden Monaten einige Preise abräumen. In einem neuen Interview spricht er jedoch darüber, dass er sich bald wohl vorerst zurückzieht, um eine Pause einzulegen.