Die Daimler-Aktionäre stimmen diese Woche über die Abspaltung der Lastwagensparte Trucks ab. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.















Frankfurt - Wenn die Hauptversammlung am Freitag der Aufspaltung des Daimler-Konzerns zustimmt, wird die Lastwagensparte Trucks eine eigene Aktiengesellschaft. Daimler-Aktionäre bekommen dann Anteilsscheine dieser neuen AG.

Wie werden die Daimler-Trucks-Aktien verteilt?

Jeder Daimler-Aktionär bekommt zusätzlich zu seinen bisherigen Anteilsscheinen neue Aktien von Daimler Trucks hinzu. Die Zuteilung erfolgt im Verhältnis 2:1. Wer also bislang 20 Daimler-Aktien besitzt, erhält zehn von Daimler Trucks.

Sie werden automatisch über die Depotbank gutgeschrieben. Nähere Einzelheiten hierzu finden sich auf der Website von Daimler in einer Kurzzusammenfassung.

Ab wann gibt es die Daimler-Truck-Aktie?

Daimler peilt für den Beginn des Börsenhandels einen Termin im Dezember an. An diesem Tag werden die Papiere auch in den Depots der bisherigen Daimler-Aktionäre sein. Andere Anleger können sie dann an der Börse kaufen.

Steigen bei einer Aufspaltung die Kurse?

Die Daimler-Aktie könnte zunächst etwas abfallen, schließlich schrumpft der Konzern durch die Aufspaltung. Entscheidend ist aber die Frage, wie hoch der Börsenwert der beiden dann getrennten Aktiengesellschaften zusammen sein wird. „Der Trick ist, dass die beiden einzelnen Unternehmen meistens mehr wert sind als vorher der Gesamtkonzern“, sagt Professor Michael Grote von der Frankfurt School of Finance.

„Eine Aufspaltung lockt eben auch Investoren an, die sich nur für einen spezifischen Geschäftsbereich interessieren.“ Dass die Aufspaltung an der Börse grundsätzlich gut ankommt, zeigte sich schon bei ihrer Ankündigung im Februar: Da machte die Daimler-Aktie einen Freudensprung.