Nach den Weihnachtsfeiertagen: Jennifer Lopez und Kevin Costner treffen sich in Aspen

1 Jennifer Lopez und Kevin Costner am 27. Dezember 2024 in Aspen. Foto: Backgrid

In diesem Jahr feierte Jennifer Lopez ihr erstes Weihnachtsfest nach der Trennung von ihrem Ehemann Ben Affleck - und zwar in dem Promi-Hotspot Aspen. Neben der Sängerin weilte auch der Schauspieler Kevin Costner während der Feiertage in dem Skigebiet. Die beiden wurden sogar gemeinsam gesichtet.











Die Superstars Jennifer Lopez (55) und Kevin Costner (69) genießen beide ihre Weihnachtsferien in Aspen - und teilweise sogar gemeinsam. Wie aktuelle Bilder zeigen, wurden die beiden Schauspieler in einem Geschäft für Westernkleidung abgelichtet. Gekleidet in einem dunklen Rollkragenpullover und einer schwarzen Hose machte die Sängerin einen entspannten Eindruck. Aber auch Costner, der einen dunklen Pulli und beigefarbenen Schal trug, wirkte ausgelassen. Nach den Angaben des US-Mediums "TMZ" wurden Lopez und Costner von ihrem Manager Benny Medina (66) und Freundinnen begleitet.