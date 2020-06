1 Bei den Krawallen vom Wochenende sind nicht nur Schaufenster beschädigt worden. Auch der Ruf der Integrationsstadt Stuttgart hat gelitten. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Krawalle vom Wochenende werfen ein Schlaglicht auf die mangelhafte Integration von jungen Migranten. Darüber muss man reden, findet Mathias Bury.

Stuttgart - Schon seit einiger Zeit hat sich am Wochenende in der Stuttgarter City etwas zusammengebraut. Die Auseinandersetzungen zwischen Jugendgruppen und der Polizei, so konnte man zunächst meinen, seien ein Ausdruck von aufgestautem Frust junger Leute wegen der Beschränkungen in der Coronakrise.

Der Gewaltausbruch vom vorigen Wochenende lässt sich damit nicht hinreichend erklären, auch nicht mit einem Übermaß an Alkoholkonsum der Randalierer oder deren Geschlecht. Die Verhaftungen deuten darauf hin, dass ein Großteil der Täter junge Migranten waren.

Vieles gelingt bei der Integration gut

Aber darf man das so deutlich aussprechen? Kann die Herkunft, also die kulturelle Prägung, ein Faktor unter anderen für Geschehnisse wie am Wochenende sein? Darf man von einem Integrationsproblem sprechen, das in Stuttgart schlaglichtartig sichtbar geworden ist?

Man sollte sogar. Natürlich ist es falsch, dabei die ganze Integrationspolitik abzutun und Pauschalurteile gegen Migranten zu erheben. Vieles gelingt gut. Aber es gibt Entwicklungen, denen man Einhalt gebieten muss. Wer eine Debatte darüber verhindern will, weil das Rechtspopulisten fördern könnte, sollte sich fragen, ob nicht gerade der verklausulierte Umgang mit dem Problem diesen Effekt hat.