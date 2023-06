Polizei ist auch in Esslingen alarmiert

1 Nach Krawallen in Stuttgart zieht auch die Polizei Esslingen Konsequenzen. Foto: dpa/Simon Adomat

Die Krawalle in Stuttgart sorgten bundesweit für Empörung. Gruppen junger Männer zogen durch die Stadt und griffen Polizisten an. Auch die Sicherheitskräfte des Landkreises sind nun sensibilisiert.









Kreis Esslingen - Am Samstag ist es zwei Wochen her, dass Gruppen junger Männer randalierend und plündernd durch die Stuttgarter Innenstadt gezogen sind. Ihre Gewalt richtete sich vor allem gegen die Polizei. Mit ungeheurer Brutalität griffen sie die Beamten an, warfen Glasflaschen und Pflastersteine nach ihnen und droschen mit Stangen und Pfosten auf Streifenwagen ein. Im Internet tauchten etliche Videos dieser Samstagnacht auf, die Bilder schockieren. Obwohl die Stimmung auch schon davor gebrodelt haben soll, kamen die Krawalle – vor allem diesen Ausmaßes – völlig überraschend. Die Polizei ist alarmiert – auch im Landkreis Esslingen.