Nach knapp fünf Jahren Pause kehrt die Schöllack-Familie vom Berliner Kurfürstendamm zurück. "Ku'damm 77" wagt einen Zeitsprung von 14 Jahren und erzählt nun von drei Generationen. Die neuen Folgen stehen ab dem 27. Dezember in der ZDF-Mediathek bereit. Überzeugt die vierte Staffel?
Die Schöllacks sind zurück - und sie haben sich verändert. Knapp fünf Jahre nach "Ku'damm 63" (2021) setzt das ZDF seine preisgekrönte Familiensaga fort. Ab dem 27. Dezember stehen alle sechs Episoden von "Ku'damm 77" in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit. Die lineare Ausstrahlung folgt in drei 90-minütigen Filmen am 12., 13. und 14. Januar 2026, jeweils um 20:15 Uhr.