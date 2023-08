Wie gefährlich ist es am Böblinger Bahnhof?

1 Am Böblinger Bahnhof ist bis in die Abendstunden viel los. Foto: Eibner-Pressefoto/Dimi Drofitsch

Am Dienstag hat ein 41-Jähriger am Böblinger Bahnhof mit einer Schreckschusswaffe geschossen und eine Person bedroht. Was sagen Polizei und Ordnungsamt dazu, dass es hier immer wieder Gewalt gibt?









Ein Unbekannter schießt am Dienstagnachmittag am Böblinger Bahnhof mehrmals mit einer Schreckschusspistole auf den Boden. Die Bundespolizei vermutet einen Zusammenhang mit einem Streit zwischen mindestens vier bis fünf Personen gegen 14.10 Uhr am Bahnsteig 1.