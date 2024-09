Nach den desaströsen Wahlniederlagen: Die FDP muss zeigen, wofür sie noch gebraucht wird

1 Christian Lindner soll als Parteichef zurücktreten, das fordert eine FDP-Basisinitiative. Foto: dpa/Fabian Sommer

Eine FDP-Basisinitiative fordert: Die FDP müsse raus aus der Ampel – oder Christian Lindner solle als Parteichef zurücktreten. Diese Mitglieder liegen doppelt falsch, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.











Eines vorweg: Es war eine große staatstragende Leistung der FDP, dass sie in die Ampelkoalition gegangen ist. Von Anfang an war klar, dass die Partei Probleme bekommen könnte, diese Koalition gegenüber ihren eigenen Wählern zu vermitteln. Die Union war nach der vergangenen Bundestagswahl aber nicht regierungsfähig. Armin Laschet war als Kanzlerkandidat gescheitert und ihm fehlte die Unterstützung der CSU. In der FDP gab es damals dagegen echte Bereitschaft, die Interessen des Landes vor die der Partei zu stellen.