1 Szenen der aus dem Ruder gelaufenen Demo in Stuttgart Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Eine Demo am 1. Mai läuft aus dem Ruder. Sie führt zu Ermittlungen der Polizei gegen Teilnehmer – jetzt fordern die Organisatoren ihrerseits, dass der Polizeieinsatz gerichtlich geprüft werden soll.











Nach der aufgelösten „Revolutionären 1. Mai Demo“ in Stuttgart mit Gewalt und einer Reihe Verletzter hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) das Vorgehen der Polizei verteidigt. Strobl sagte am Donnerstag, die Versammlungsfreiheit sei ein hohes Gut. Menschen dürften sich friedlich und ohne Waffen versammeln, dies garantiere das Grundgesetz. Wer es aber auf Gewalt anlege, brauche sich nicht zu wundern, wenn die Polizei eine Versammlung konsequent auflöse. Die Störenfriede am Mittwoch seien offensichtlich auf Krawall eingestellt gewesen, es seien präparierte Holzlatten, Fahnen und Stangen sichergestellt worden.