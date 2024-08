Nach dem Young-Adult-Bestseller: Neue Serie Fallen: Zwischen Maxton Hall und Twilight

Eine junge Frau landet in einem mysteriösen Internat - und dort in einem Liebesdreieck zwischen einem wilden und einem schüchternen Jungen. Bald tut sich ein übernatürlicher Abgrund auf. Die Ausgangssituation der neuen Serie "Fallen", die auf Sky und Wow ab dem 12. August 2024 startet, könnte vielen bekannt vorkommen. Und das nicht nur, weil sie etliche Standardsituationen aus dem Genre Young Adult oder New Adult variiert. Sondern auch, weil die Romanvorlage von Lauren Kate (43) bereits verfilmt wurde.

Doch während die Kinoversion eher verhalten aufgenommen wurde, hat die Serie auf Basis des beliebten Jugendromans - in Deutschland als "Engelsnacht" erschienen - großes Erfolgspotenzial. Schließlich erinnert das Setting zumindest auf dem Papier an den globalen Amazon-Hit "Maxton Hall" aus Deutschland. Nur dass diese Internatsserie keinen übernatürlichen Background hat und glamouröser daherkommt als "Fallen". Die neue Serie ist eine deutsch-schweizerische Produktion, ist aber in englischer Sprache - in Budapest - gedreht.

"Fallen": Das ist die Story der neuen Sky-Serie

Im Mittelpunkt von "Fallen" steht die 17-jährige Lucinda Price, die nur Luce genannt wird. Nach einem Unfall, bei dem ein Freund von ihr verbrannte, wird sie in das Internat Sword & Cross geschickt. In der Einrichtung im US-Bundesstaat Georgia, das eher einer Klinik ähnelt, sind schwer erziehbare Jugendliche untergebracht. Luce selbst hat an den Brand, den sie ausgelöst haben soll, nur vage Erinnerungen.

In Sword & Cross trifft Luce zwei Jungen, zu denen sie sich hingezogen fühlt: den rebellischen Cam und den zurückhaltenden Daniel - eine klassische Konstellation, wie man sie aus etlichen Young-Adult-Romanen kennt, von "Tribute von Panem" bis "Twilight". Luce fühlt sich vor allem mit Daniel verbunden - obwohl, oder gerade weil er ihr aus dem Weg geht.

Luce hat das Gefühl, Daniel schon lange zu kennen. Und ihr Gefühl trügt sie nicht. Sie kennen sich seit Jahrhunderten. Daniel und Cam sind, wie fast alle in Sword & Cross, gefallene Engel. Seit Ewigkeiten buhlen sie um die Gunst von Luce. Die ist derweil dazu verflucht, immer neu wiedergeboren zu werden.

Nach der Romanvorlage "Engelsnacht"

"Fallen" basiert auf dem ersten Buch der gleichnamigen Reihe von Lauren Kate, der 2009 erschien. Bis 2012 hat die US-Autorin drei Fortsetzungen geschrieben. Alle landeten auf der Nummer eines der Bestsellerliste der "New York Times". Dazu kamen noch zwei Bände mit Kurzgeschichten aus der Welt von Sword & Cross und zuletzt 2015 ein Romanableger um Cam.

Die Darsteller von "Fallen"

Die Serie "Fallen" setzt auf eher unverbrauchte Gesichter. Die Hauptrolle der Luce verkörpert Jessica Alexander (25). Ihre bisher auffälligste Rolle war im Realfilmremake von "Arielle, die Meerjungfrau". Darin spielte sie Vanessa, das menschliche Alter Ego der Seehexe Ursula.

Jessica Alexanders britischer Landsmann Timothy Innes (30) spielt den coolen Cam. In der Netflix-Serie "The Last Kingdom" verkörperte er König Edward. Der Niederländer Gijs Blom (27) steht als sein ruhiger Rivale Daniel vor der Kamera.

Alle acht Episoden der ersten Staffel von "Fallen" sind ab dem 12. August bei Sky und dessen Streamingdienst Wow auf Abruf verfügbar. Bei Sky Atlantic laufen immer montags um 20.15 Uhr Doppelfolgen im linearen Pay-TV. Die etwa 50 Minuten langen Folgen gibt es sowohl im englischen Original als auch in der deutschen Synchro.