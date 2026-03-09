Nach dem Wahlsonntag in Bayern: Kommunalwahl in Bayern - Parteien blicken auf Stichwahlen

Die Abstimmungen haben vielerorts noch keine Entscheidung gebracht - jedenfalls bei OB- und Landrats-Posten. Die Blicke richten sich nun auf den 22. März. Vorher aber kommt das landesweite Ergebnis.
München - Nach der Kommunalwahl in Bayern analysieren die Parteien die ersten Ergebnisse - und richten den Blick schon auf den übernächsten Sonntag. Denn: Viele Oberbürgermeister- und Landratswahlen im Freistaat werden erst bei den Stichwahlen am 22. März entschieden. Allen voran die OB-Wahl in München, wo Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) im ersten Wahlgang nach jüngsten Negativschlagzeilen deutliche Verluste hinnehmen musste. Auch die Wahlen in Nürnberg und Augsburg brachten noch keine Entscheidung. Viele Landrätinnen und Landräte werden ebenfalls erst in zwei Wochen feststehen.