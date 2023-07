1 Leidenschaft und Einsatz: Hier wirbt Frank Nopper (re.) 2017 zusammen mit Rems-Murr-Landrat Richard Siegel für ein Radtourenbuch. Foto: Frank Eppler

Mit seiner Wahl zum Oberbürgermeister in Stuttgart geht eine Ära in Backnang zu Ende. Welche Spuren hinterlässt Frank Nopper in der Stadt im Rems-Murr-Kreis?









Backnang - Insgesamt 18 Jahre lang hat Frank Nopperim Rathaus von Backnang regiert. Da könnte sich Überdruss breit gemacht haben im kommunalpolitischen Betrieb des Ortes. Doch auch jetzt, am Tag nach der wenig überraschenden Wahl des CDU-Mannes zum Stadtoberhaupt in Stuttgart, fällt bei den Granden in der Stadt selbst wie im Kreis kein schlechtes Wort. Welche Duftmarken hat er in Backnang gesetzt? Und mit welchen Stärken, mit welchen Schwächen tritt Nopper in der Landeshauptstadt an?