20 Dieser VfB-Fan fordert den Rücktritt von Präsident Wolfgang Dietrich. Foto: Siri Warrlich

Der VfB Stuttgart ist erneut abgestiegen. Beim Public Viewing in Stuttgart ist die Stimmung nach dem Spiel im Keller. Was fordern die Fans jetzt?

Stuttgart - Immerhin eine bleibt optimistisch. „Nächste Saison gibt‘s ganz viele Siege“, sagt eine Frau vor der Mercedes-Benz-Arena nach dem Spiel. „Hoffentlich“, schiebt sie noch nach. Selbst die Optimistischen bleiben nach dieser Partie vorsichtig was den Blick in die Zukunft angeht.

„Dietrich raus“, skandieren die Zuschauer auf dem Weg nach draußen aus dem Stadion nach dem Public Viewing in Stuttgart immer wieder. Mehr als 1500 Fans waren gekommen, um das Spiel in Stuttgart auf der großen Leinwand mitzuverfolgen. Wie ist Stimmung unmittelbar nach dem Abstieg? Was fordern VfB-Fans nun? Wir waren mit der Kamera unterwegs.

