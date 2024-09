Nach dem Urlaub: Post-Holiday-Syndrom: Tipps für eine entspannte Rückkehr ins Büro

1 Nach dem Urlaub fällt die Rückkehr an den Schreibtisch oft schwer. Foto: imago images/Cavan Images

Vom Strand zum Schreibtisch, von Piña Coladas zu Powerpoint-Präsentationen: Die Rückkehr ins Büro nach einem schönen Urlaub kann belastend sein. Diese Tipps können den Übergang leichter machen.











Gerade noch am Strand gelegen, leckeres Essen geschlemmt und einfach in den Tag hineingelebt - und plötzlich sitzt man wieder am Schreibtisch. Nach einem erholsamen Urlaub fällt die Rückkehr in den Arbeitsalltag oft besonders schwer. Viele Menschen erleben dann das sogenannte Post-Holiday-Syndrom, das sich in Form von Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten oder Stress äußert. Die plötzliche Umstellung von Entspannung und Freiheit auf Arbeitstermine und Routine kann belastend sein. Um den Übergang so sanft wie möglich zu gestalten, helfen ein paar einfache Strategien.