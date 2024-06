Nach dem Unwetter vom Mittwoch: Wurde in Affalterbach und Kirchberg genug gegen Überflutungen getan?

1 Bei den Aufräumarbeiten, wie hier in Wolfsölden, packten alle mit an – auch die, die nicht so schwer betroffen waren. Foto: Werner Kuhnle

Nach dem Starkregen am Mittwoch ist nun Aufräumen angesagt. Bei der Beseitigung der Schäden durch die Überflutungen packen viele Helfer mit an. Doch es wurden auch Vorwürfe in Richtung der Bürgermeister laut, zu wenig für den Schutz bei solchen Regenfällen getan zu haben.











Die Meteorologen hatten gewarnt: Am Mittwoch drohten Unwetter mit Starkregen und vereinzeltem Hagel, es könne aber auch Gebiete geben, in denen gar nichts passiere. Wer in Affalterbach und Kirchberg an der Murr auf Letzteres gehofft haben sollte, hatte sich mächtig getäuscht. Beide Gemeinden traf es hart. In Affalterbach war erneut vor allem der Ortsteil Wolfsölden betroffen, aber auch in Birkhau wurden Keller geflutet und Gärten verwüstet. An der Mühle in Wolfsölden wurde die Straße beschädigt, auch an der frisch hergerichteten Brücke in Steinächle wurden die Platten weggerissen, als das Wasser vom Kirschenhardthof herunterschoss. Und ausgerechnet bei einer Firma für Wasser- und Rohrnetztechnik seien die schlammigen Fluten auf zwei Meter Höhe gestiegen, berichtete Bürgermeister Steffen Döttinger am Donnerstag.