1 Gedeon Pacan vor seiner Klingenmühle in Welzheim. Vor dem Hochwasser wollten er und seine Frau Irena das Anwesen verkaufen. Nun plant der Besitzer, alles wieder aufzubauen – und aus der Mühle wieder eine Stätte der Begegnung zu machen. Foto: Gottfried / Stoppel

Das historische Gebäude ist vom Hochwasser und Starkregen nicht verschont geblieben. Oberhalb der Mühle kam der Hang ins Rutschen, hat das Gebäude getroffen und schweren Schaden angerichtet. Die Besitzer haben eine Vision.











Ein Grollen wie Donner ertönte, dann setzte sich am späten Sonntagabend der Hang oberhalb der Klingenmühle in Bewegung und rutschte auf das Gebäude in Welzheim zu; eine Lawine aus Erde, Geröll und tonnenschweren Felsbrocken schob sich unaufhaltsam voran. „Wir wollten gerade das eindringende Wasser, das von der Straße oben herabschoss, mit einem Brett ableiten. Da habe ich den Knall gehört, gesehen, der Hang kommt runter, und bin sofort wieder ins Haus gelaufen“, erzählt Gedeon Pacan. „Es ging nur darum, so schnell wie möglich dass Wichtigste zu retten.“