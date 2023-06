1 In Oberstenfeld sind viele Bereiche zu wahren Schlammfeldern geworden. Foto: SDMG//Hemmann

Den 19. Mai werden die Oberstenfelder und Mundelsheimer definitiv lange in Erinnerung behalten. Starkregen hatte beide Kommunen teilweise unter Wasser gesetzt. Die Hauptstraßen wurden zu Flüssen, die nicht nur Mülltonnen in den Ortschaften verteilten. „Einzelne Bereiche im Ort haben sich innerhalb von Minuten in Schlammfelder verwandelt“, erinnerte Oberstenfelds Bürgermeister Markus Kleemann am Donnerstagabend in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Rund zwei Wochen nach dem „Jahrhundert-Ereignis“, wie er es nannte, zog er ein kleines Resümee. Und hierbei wurde noch einmal deutlich, wie schlimm die Geschehnisse waren.