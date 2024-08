Nach dem Unfall von Sohn Pax: Brad Pitt bekommt regelmäßig Updates

Pax Jolie-Pitt (20), der Sohn der Hollywoodstars Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60), hatte Ende vergangenen Monats einen schweren Unfall mit seinem BMX-E-Bike. Der 20-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert und musste sogar mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen. Obwohl das Verhältnis zu seinem adoptierten Sohn seit Jahren als zerrüttet gilt, soll Superstar Pitt regelmäßig "Updates" über Pax' Genesung erhalten. Das verriet eine namentlich nicht genannte Quelle dem US-Magazin "People".

Brad Pitts zerrüttetes Verhältnis zu seinen Kindern

"Er hat seit Jahren keinen Kontakt mehr zu Pax, aber er sorgt sich immer noch sehr um ihn", erklärte die Quelle über den 60-jährigen Schauspielstar. Pax wurde am 29. Juli in Los Angeles in ein Krankenhaus eingeliefert. Er soll auf einer belebten Straße seiner Heimatstadt ohne Helm unterwegs gewesen sein. An einer roten Ampel rammte er offenbar das Heck eines Autos, und trug eine Kopfverletzung sowie Hüftschmerzen davon.

Lesen Sie auch

"Er hat ein komplexes Trauma erlitten und beginnt nun den langen Weg der Genesung und Physiotherapie", verriet eine weitere Quelle dem "People"-Magazin. Eine dritte fügte hinzu: "Dennoch hatte er großes Glück. Es hätte viel schlimmer sein können, da er keinen Helm trug."

Angelina Jolie und Brad Pitt haben neben Pax fünf weitere gemeinsame Kinder: Sohn Maddox (23), die Töchter Zahara (19) und Shiloh (18) sowie die Zwillinge Knox und Vivienne (16). Pitt soll so gut wie gar keinen Kontakt mehr zu seinen erwachsenen Kindern pflegen. Seine jüngeren kann er angeblich aufgrund einer Vereinbarung mit Jolie sehen. Die Scheidung des einstigen Traumpaares ist noch nicht abgeschlossen - und das fast acht Jahre, nachdem Jolie 2016 die Scheidung eingereicht hat.