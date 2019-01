8 Der Aufzug ist bis auf Weiteres außer Betrieb. Foto: 7aktuell

Eine gebrochene Schweißnaht könnte die Ursache für den abgestürzten Aufzug in Kornwestheim sein. Ausgerechnet diese Stelle ist vom Tüv im vergangenen Jahr nicht kontrolliert worden.

Kornwestheim - Vermutlich hat eine gebrochene Schweißnaht zu dem Unfall am Kornwestheimer Bahnhof geführt, bei dem am Dienstag zwei Personen verletzt wurden. Eine 78-jährige Frau und ihr 84-jähriger Mann waren am Bahnhofsvorplatz in der mittleren der drei Etagen eingestiegen, als der Aufzug auf der Fahrt nach unten plötzlich rund einen Meter in die Tiefe sackte.

Die Polizei vermutete als Unfallursache einen technischen Defekt, diesen ersten Verdacht bestätigt Kornwestheims Baubürgermeister Daniel Güthler: „Wir gehen davon aus, dass eine Schweißnaht gebrochen ist.“ Der Tüv habe den Fahrstuhl, der seit 1990 in Betrieb ist, zuletzt im Oktober des vorigen Jahres geprüft. Die Schweißnähte, die wohl die Ursache für den Unfall waren, seien allerdings nicht Teil des Prüfprogramms gewesen, so Güthler.

Die Stadt befragt das Aufzugsunternehmen

Die Stadt hofft nun, dass das Aufzugunternehmen etwas zur Aufklärung beitragen kann und hat um eine Stellungnahme gebeten. Güthler geht aber davon aus, dass das einige Zeit dauern wird. Die Ängste, die nach dem Unfall in sozialen Netzwerken geäußert wurden, dass der Aufzug schlecht gewartet und dessen Benutzung gefährlich sei, will Güthler nehmen. „Ich kann die Sorgen schon nachvollziehen“, sagt der Baubürgermeister – aber auch, dass es in Kornwestheim der erste Unfall dieser Art gewesen sei. Personenaufzüge müssten nach der Betriebssicherheitsverordnung alle zwei Jahre einer Hauptprüfung unterzogen werden, zwischen zwei Hauptprüfungen finde zudem eine Zwischenprüfung statt.

Bei größerer Höhe hätte ein Bremssystem gewirkt

Daniel Güthler weist zudem darauf hin, dass jeder Aufzug über eine automatische Bremssicherung verfügt. Die sei am Dienstagnachmittag nicht ausgelöst worden, weil der Aufzug schon zu tief im Schacht gesteckt habe. „Wäre der Aufzug aus größerer Höhe abgestürzt, hätte das Sicherheitssystem gegriffen.“