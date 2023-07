Nach dem Trainingslager in Marbella

1 Mit guter Stimmung kehrt der VfB Stuttgart (mit Hamadi Al Ghaddioui, links, und Nicolas Gonzalez) von seinem Trainingslager in Marbella zurück. Foto: Baumann

Mit großer Zuversicht kehrt der VfB von seinem Trainingslager in Spanien zurück. Allerdings weiß nicht nur Mario Gomez: Die entscheidenden Fragen werden erst in den Pflichtspielen beantwortet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Marbella - Mal angenommen, Mario Gomez behält Recht. Und nur so zu Ende gedacht, wovon der erfahrene Stürmer überzeugt ist. Dann gibt es keinen Grund zu zweifeln, und der VfB Stuttgart steigt im Mai wieder in die Fußball-Bundesliga auf. Ohne jede Spur von Überheblichkeit, aber mit dem Selbstvertrauen eines 34-Jährigen, der schon viel erlebt hat, sagt Gomez: „Wenn wir spielen, was wir können, dann schaffen wir es.“