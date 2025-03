Nach dem tragischen Rust-Vorfall: Hilaria Baldwin über die Folgen des Prozesses gegen Alec Baldwin

Im Juli endete überraschend der schlagzeilenträchtige "Rust"-Prozess wegen fahrlässiger Tötung gegen Schauspieler Alec Baldwin (66). In der aktuellen Folge ihrer Reality-Show "The Baldwins" erzählt seine Ehefrau, Hilaria Baldwin (41), wie sich der Prozess gegen ihren Ehemann auf die ganze Familie ausgewirkt hat - vor allem auf die älteste gemeinsame Tochter, Carmen (11).

"Muss ich mich für lange Zeit von ihm verabschieden?"

Die Elfjährige war demnach am Boden zerstört, als ihr Papa vor Gericht musste, berichtet das US-Magazin "People". "Als Alec das erste Mal angeklagt wurde, konnte Carmen monatelang nicht mehr allein in einem Zimmer sein. Wir mussten ein Bett in den Schlafraum der Jungs stellen", erzählt die siebenfache Mutter. Sie habe große Angst vor der Frage gehabt: "Wird unsere Familie auseinandergerissen?"

Carmen habe sie, bevor ihr Vater für den Prozess im US-Bundesstaat New Mexico abreisen musste, gefragt: "Wenn Papa nach New Mexico geht, muss ich mich dann von ihm verabschieden? Muss ich mich für lange Zeit von ihm verabschieden? Soll ich mich auf besondere Weise von ihm verabschieden, so als ob ich ihn lange nicht sehen würde, weil sie versuchen, mir meinen Daddy wegzunehmen?" Ihre Antwort teilt die 41-Jährige unter Tränen: "Und ich sagte: 'Ja, das solltest du.'" Sie erklärt, dass die Familie zum damaligen Zeitpunkt noch nie für auch nur drei Wochen voneinander getrennt war.

Hilaria und Alec Baldwin haben neben Carmen sechs weitere Kinder: die Töchter Ilaria Catalina Irena (2) und María Lucía Victoria (3), sowie die Söhne Eduardo Pao Lucas (4), Romeo Alejandro David (6), Leonardo Ángel Charles (7) und Rafael Thomas (9). Zudem ist der Schauspieler Vater von Tochter Ireland (29), aus einer vorangegangen Beziehung mit Kim Basinger (71).

Der Vorfall, der sein Leben veränderte

Im Oktober 2021 hielt Alec Baldwin am Set des Westernfilms "Rust" in New Mexico eine vermeintliche Requisitenwaffe in der Hand, aus der sich ein Schuss mit scharfer Munition löste und die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) tötete. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung wurde im Juli 2024 überraschend eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft laut einer Richterin vorsätzlich Beweismittel zurückgehalten habe. Bei einem Schuldspruch hätten Baldwin bis zu 18 Monate Haft gedroht.