Nach dem frühen Tod von Andi Knauß hat seine Witwe Manuela das Strümpfelbacher Weingut übernommen. Dieses Frühjahr füllte sie seinen letzten Jahrgang ab.
Es ist sein Erbe, Héritage 294 heißen die Weine: Der letzte Jahrgang von Andi Knauß ist abgefüllt. „Ein Wein, eine Geschichte, ein Vermächtnis“ postete Manuela Knauß zum Verkaufsstart am 29. April auf den Sozialen Medien. An dem Tag haben ihre Zwillinge Geburtstag. Im Herbst 2023 ist der Winzer aus Strümpfelbach viel zu früh gestorben. „Er war ein außergewöhnlicher Mensch“, sagt sie, „und seine Weine waren es auch.“ Im Weingut Knauß geht es seither ohne ihn weiter: Manuela Knauß hat sich in den Betrieb eingearbeitet. Rechtsanwaltsgehilfin ist sie eigentlich von Beruf, bei der Veranstaltungsplanung und der Werbung unterstützte sie ihren Mann bislang. „Es war nicht einfach“, sagt sie, „manchmal kam ich mir vor, als würde ich wieder auf die Schule gehen.“ Ihre Schwiegereltern Horst und Margit Knauß stehen ihr zur Seite – und für den Keller engagierte sie einen in der Region bekannten Winzer.