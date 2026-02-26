Nach dem Tod ihres Sohnes: Lisa Straube teilt emotionale Botschaft an ihren Ehemann Furkan

Influencerin Lisa Straube (25) hat ihrem Ehemann Furkan Akkaya (25) eine rührende Botschaft gewidmet. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, dass das Paar küssend in inniger Umarmung zeigt, schrieb sie auf Instagram: "Das was wir alles zusammen durchgestanden haben, hat wirklich niemand aus unserem Umfeld durchstehen müssen - geschweige denn ansatzweise geschafft... Um uns herum zerbricht alles aber wir halten dem Stand!"

Damit verweist die 25-Jährige auf den tragischen Verlust ihres vier Monate alten Sohnes Xavi, der am 6. Februar plötzlich verstarb. Weiter schrieb sie: "Das haben wir schon vor dem Tod unseres Sohnes gesagt, weil wir echt schon schlimme Sachen durchstehen mussten und dachten, schlimmer geht es nicht... aber das Schicksal hat uns mal wieder gezeigt: 'Schlimmer geht immer'."

Beschwerden während der Schwangerschaft

Trotz aller Höhen und Tiefen habe dieser Schicksalsschlag die beiden enger zusammengeschweißt: "Auch wenn es nicht immer leicht ist und wir Trauer und Wut die letzte Zeit aneinander ausgelassen haben, finden wir immer irgendwie einen Weg zurück und sind ein Team. Wir streiten, aber wir lieben umso mehr. Ich bin den Tränen nahe während ich das schreibe und du neben mir sitzt weil ich einfach so unglaublich dankbar bin dich zu haben.. denn ohne dich und unseren 'großen' Sohn Emilio würde ich das alles nicht durchstehen können."

Bereits Lisas Schwangerschaft mit Xavi verlief nicht ohne Komplikationen. Schon im sechsten Monat setzten bei ihr vorzeitige Wehen ein und die Ärzte befürchteten, das Baby könne tot zur Welt kommen. Schließlich kam Xavi im September 2025 gesund zur Welt. Für die kleine Familie schien damit eine sorgenvolle Zeit überstanden. Doch nur wenige Monate später teilte Lisa auf Instagram die traurige Nachricht über den Tod ihres Sohnes.

Emotionale Worte von Furkan

Auch Furkan leidet. Über seine Instagram-Storys teilte er ein Foto vom Grab seines verstorbenen Sohnes - zu erkennen sind viele Blumen. Er wolle teilen, wie schön und bunt das Grab sei. "Ich hoffe, dass das für immer so bleibt. Und wir als Familie, wir kümmern uns auch drum", sagt er. "Es macht mir einfach immer wieder Freude, wenn es hier am Grab so schön aussieht, denn hier bin ich meinem kleinen Engel am nächsten. Und es gibt mir einfach sehr, sehr viel Kraft, weil das der einzige Ort ist, wo ich das Gefühl hab, dass ich mit ihm kommunizieren kann."