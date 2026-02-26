Nach dem Tod ihres Sohnes: Lisa Straube teilt emotionale Botschaft an ihren Ehemann Furkan

Nach dem tragischen Tod ihres Sohnes teilt Influencerin Lisa Straube emotionale Worte an Ehemann Furkan. In einem bewegenden Beitrag spricht sie über Schmerz, Zusammenhalt und die tiefe Dankbarkeit für ihre Familie.
Influencerin Lisa Straube (25) hat ihrem Ehemann Furkan Akkaya (25) eine rührende Botschaft gewidmet. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, dass das Paar küssend in inniger Umarmung zeigt, schrieb sie auf Instagram: "Das was wir alles zusammen durchgestanden haben, hat wirklich niemand aus unserem Umfeld durchstehen müssen - geschweige denn ansatzweise geschafft... Um uns herum zerbricht alles aber wir halten dem Stand!"