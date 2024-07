Nach dem Tod ihres Partners: Geburtstag ohne Bryan Randall: Sandra Bullock soll es okay gehen

Sandra Bullock ist am 26. Juli 60 Jahre alt geworden. Es ist der erste Geburtstag der Schauspielerin nach dem Tod ihres Lebensgefährten Bryan Randall im August 2023. "Ihr geht es jetzt okay. Ihre Kinder sind großartig. Sie ist sehr glücklich, Mutter zu sein", berichtet ein Insider gegenüber dem US-Magazin "People".

"Sie ist dankbar für all die Liebe"

Sandra Bullock adoptierte 2010 ihren Sohn Louis, 2015 folgte die Adoption ihrer Tochter Laila. Neben ihren Kindern hätten aber auch Bullocks Freunde sie in der schwierigen Zeit nach Randalls Tod sehr unterstützt. "Sie ist dankbar für all die Liebe. Jeder hat ihr geholfen, sich nach Bryans Tod aufzurichten", führt die Quelle aus.

Sandra Bullock und Bryan Randall waren seit 2015 liiert. Bei dem Fotografen wurde die unheilbare Muskel- und Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert. Die Erkrankung ihres Partners hielt die Schauspielerin vor der Öffentlichkeit geheim. Sie kümmerte sich um ihn bis zu seinem Tod im Alter von 57 Jahren im August 2023 im Stillen.

"Es ist ein gewisser Trost, zu wissen, dass er die besten Betreuerinnen in meiner wunderbaren Schwester und der von ihr zusammengestellte Gruppe von Krankenschwestern hatte, die ihr dabei halfen, sich zu Hause um ihn zu kümmern", erklärte Bullocks Schwester Gesine Bullock-Prado damals in einem Statement gegenüber "People". Bullock selbst äußerte sich bisher nicht zum Tod "der Liebe ihres Lebens", wie sie Bryan Randall einst in einem Interview bezeichnet hatte.

Rückzug aus der Öffentlichkeit

Wie Sandra Bullock ihren runden Geburtstag verbracht hat, ist nicht bekannt. Der "Speed"-Star kündigte bereits 2022 an, sich erst mal "für eine Weile" aus dem Schauspielgeschäft zurückzuziehen. Zuletzt war sie im selben Jahr an der Seite von Channing Tatum (44) in "The Lost City" zu sehen.