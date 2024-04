1 Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor waren fünf Jahre lang verheiratet. Foto: ddp/CAMERA PRESS/Mark Stewart

Vor zwei Monaten ist der Ehemann von Lady Gabriella Windsor überraschend gestorben. Seine Witwe ist nun aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und wohnt wieder bei ihren Eltern, Prinz und Prinzessin Michael von Kent.











Lady Gabriella Windsor (43) ist umgezogen. Bis vor zwei Monaten wohnte die Tochter von Prinz Michael von Kent (81) und seiner Ehefrau (79) mit ihrem Mann Thomas Kingston (1978-2024) in Notting Hill. Am 25. Februar war der Finanzier im Alter von 45 Jahren überraschend gestorben. Seine Witwe lebt nun wieder bei ihren Eltern. Das berichtet das royalistische Magazin "Hello!".