Nach dem Tod ihrer Mutter: Nicole Kidman will ihre älteren Kinder wiedersehen

Nicole Kidman (57) will sich nach dem Tod ihrer Mutter Janelle im September mit ihren beiden älteren Kindern versöhnen. Nun wurde der herzzerreißende Grund bekannt. Demnach soll die Oscarpreisträgerin sehr traurig darüber sein, dass ihre verstorbene Mutter nicht die Chance hatte, die beiden gemeinsamen Adoptivkinder mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise (62) noch einmal wiederzusehen.

"Der Verlust ihrer Mutter hat dazu geführt, dass Nicole keine Zeit mehr verschwenden will. Es tat Janelle weh, dass sie und Ehemann Antony von Isabella und Connor entfremdet wurden", sagte ein Freund der Familie dem australischen Magazin "New Idea". "Sie waren ihre ersten beiden Enkelkinder und standen sich einst sehr nahe", so die Quelle weiter. Das Bedauern darüber, dass sie sich nicht wiedersehen konnten, schüre ihr "Bedürfnis nach einer echten Versöhnung", heißt es weiter.

Kidman und Cruise adoptierten Isabella (31) und Connor (29) in den frühen 1990er Jahren, doch nach ihrer Trennung im Jahr 2001 stellten sich die beiden Kinder auf die Seite ihres Vaters und wurden seit 2007 nicht mehr mit ihrer Mutter gesehen. Kidman hat inzwischen vier Kinder: Bella und Connor mit Cruise und die Töchter Sunday (16) und Faith (13) mit ihrem derzeitigen Ehemann Keith Urban (57).

Todesnachricht kurz vor Filmfest-Preis

Ihre geliebte Mutter Janelle starb im September, nur wenige Stunden bevor Kidman am letzten Tag des Filmfestivals von Venedig für ihre Rolle in "Babygirl" als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde.

"Heute kam ich in Venedig an, um kurz darauf zu erfahren, dass meine wunderschöne, tapfere Mutter gerade verstorben ist", verriet Nicole in einem Statement, das von Regisseurin Halina Reijn (49) nach ihrem Sieg verlesen wurde. "Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie, aber dieser Preis ist für sie [ihre Mutter, Red.], sie hat mich geformt, geführt und erschaffen", so Kidman.

Eine Woche später postete Nicole Kidman ein emotionales Instagram-Statement mit mehreren nie zuvor gezeigten Fotos ihrer Mutter. In dem Post bedankte sich der Filmstar bei seinen Fans und Followern für die Beileidsbekundungen. "Meine Schwester und ich sowie unsere Familie möchten uns für die vielen Beileidsbekundungen und die Freundlichkeit bedanken, die wir in dieser Woche erfahren haben", schrieb sie in der gemeinsamen Erklärung.

Nicole Kidman hatte eine enge Beziehung zu ihrer Mutter und hat oft über ihre Unterstützung und ihren Einfluss auf ihre Karriere im Laufe der Jahre gesprochen. Ihr Vater Antony, ein Psychologe, starb im September 2014.