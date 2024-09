Nach dem Tod ihrer Mutter: Nicole Kidman dankt ihren Fans für die Liebe und Freundlichkeit

Erst kürzlich musste die australisch-US-amerikanische Schauspielerin Nicole Kidman (57) einen schweren Verlust hinnehmen: Ihre Mutter Janelle Ann Kidman (1940 - 2024) verstarb im Alter von 84 Jahren. In einem Instagram-Post bedankte sich die "Moulin Rouge"-Darstellerin nun bei ihren Fans für die "Liebe und Freundlichkeit", die sie nach dem Tod ihrer Mutter erfahren habe.

"Meine Schwester und ich möchten euch zusammen mit unserer Familie für die große Liebe und Freundlichkeit danken, die wir diese Woche gespürt haben", begann Kidman ihren Post, der drei Fotos ihrer Mutter umfasste. Neben einem Einzelporträt ihrer Mutter postete die Schauspielerin noch zwei Familienfotos, die unter anderem Kidman selbst sowie ihre jüngere Schwester Antonia Kidman (54) zeigen.

"Jede Nachricht, die wir von denen erhalten haben, die unsere Mutter geliebt und bewundert haben, hat uns mehr bedeutet, als wir jemals in Worte fassen können. Unsere ganze Familie dankt euch dafür, dass ihr unsere Privatsphäre respektiert, während wir uns umeinander kümmern", so Kidman an ihre Follower.

Große Anteilnahme unter den Prominenten

Nicht nur bei Kidmans Fans ist die Anteilnahme groß, auch zahlreiche Prominente drückten der Schauspielerin im Kommentarbereich ihres Instagram-Posts ihr Beileid aus. "Mein tiefstes Beileid an dich und deine Familie. Ich bin gesegnet, in ihrer Gegenwart gewesen zu sein. Ruhe in Frieden", kommentierte Musiker und Sänger Lenny Kravitz (60) den Post. Auch US-Schauspielerin Michelle Pfeiffer (66) äußerte sich zu Kidmans Verlust: "Mein Beileid zu deinem Verlust Nicole. Ich sende Segen an dich und deine Familie."

Eigentlich wäre Nicole Kidman am Samstag (7. September) bei den Filmfestspielen von Venedig als beste Schauspielerin für ihre Rolle in dem Erotikthriller "Babygirl" (Kinostart: 16. Januar 2025) ausgezeichnet worden. Diese Ehrung verpasste die 57-Jährige jedoch wegen des Todes ihrer Mutter. Auch bei der Premiere in Toronto am Dienstag (10. September) fehlte die Schauspielerin.