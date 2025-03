Nach dem Tod der Rosenstolz-Sängerin: Peter Plate erinnert sich an sein letztes Gespräch mit AnNa R.

Der Schmerz sitzt tief: Peter Plate (57) trauert um seine langjährige Weggefährtin AnNa R. (1969-2025). Völlig überraschend wurde die Rosenstolz-Sängerin am Sonntagabend tot in ihrer Berliner Wohnung gefunden - sie wurde nur 55 Jahre alt. Im RTL-Interview blickt Plate bewegt auf ihr letztes Telefonat im Dezember zurück.

An ihrem Geburtstag habe er "richtig lang" mit seiner Bandkollegin gesprochen, so der Musiker. Er sei zu dieser Zeit mit seinem Mann in Wales gewesen, während seine Bandkollegin zu Hause gekocht habe: "AnNa war gerade dabei, Hackfleischbällchen zu machen, was sie immer an ihrem Geburtstag macht, und meinte: 'Meine Eltern kommen gleich und ich hänge noch zwei Stunden in der Zeit.'" Es sei ein "richtig schönes Gespräch" gewesen - danach hätten die beiden nur noch per SMS Kontakt gehabt.

Peter Plate kann Tod noch nicht fassen

"Ich befinde mich gerade in so einem Zustand - das fühlt sich alles ein bisschen unwirklich an. In meinem Alter hat man ja schon einige liebe Menschen verloren. Und dieser Moment, dass man morgens aufwacht und denkt, das stimmt doch alles gar nicht. In diesem Zustand befinde ich mich gerade", beschreibt Peter Plate seine aktuelle Verfassung in dem Gespräch.

Immerhin habe er AnNa R. alles zu verdanken, wie er betont: "Ohne AnNa dürfte ich jetzt gar nicht hier sitzen. Ohne AnNa wäre mein ganzes Leben anders verlaufen, wäre nicht so schön verlaufen. Das war so ein Glück, dass wir uns damals über den Weg laufen konnten."

Die beiden Musiker hatten über 20 Jahre lang als Rosenstolz gemeinsam auf der Bühne gestanden und einige der größten deutschen Pop-Hits der 1990er und 2000er Jahre geschaffen. Singles wie "Liebe ist alles" oder "Gib mir Sonne" machten das Duo zu einem der erfolgreichsten deutschen Acts ihrer Zeit.

Trost in der Arbeit mit Rosenstolz-Songs

Halt findet Peter Plate nun am Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg. Dort arbeitet er aktuell an zwei Stücken, die mit Rosenstolz-Musik unterlegt sind. "Ehrlich gesagt, ich finde das schön. Das tröstet mich auf eine ganz komische Art gerade auch, dass ich das machen darf. [...] Ich strenge mich jetzt auch für AnNa an", berichtet der Produzent.

Für Fans wurde dort auch ein Gedenkort eingerichtet. An der Fassade des Theaters wurde ein Foto der Sängerin angebracht und viele Anhänger haben bereits Blumen, Briefe und Kerzen niedergelegt, um von AnNa R. Abschied zu nehmen.

Laut Medienberichten wurde AnNa R. am Sonntagabend zu Hause in Berlin-Friedrichshain tot aufgefunden. Obwohl die Polizei zunächst ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache eingeleitet hatte, wird ein Fremdverschulden inzwischen ausgeschlossen, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin bestätigte.