Nach dem Tod der Mutter: Taylor Hasselhoff will Nachlass ihrer Mutter Pamela Bach verwalten

Foto: getty/Tommaso Boddi/Getty Images for Max Mara

Taylor Hasselhoff-Fiore hat beantragt, den Nachlass ihrer verstorbenen Mutter Pamela Bach-Hasselhoff zu verwalten. Vor der offiziellen Antragstellung teilte sie auf Instagram eine emotionale Hommage an ihre Mutter.

David Hasselhoffs (72) älteste Tochter Taylor-Ann Hasselhoff-Fiore (34) hat einen Antrag eingereicht, um den Nachlass ihrer verstorbenen Mutter Pamela Bach (1963-2025) zu verwalten. Laut Gerichtsdokumenten, die dem US-Magazin "People" vorliegen, reichte die 34-Jährige am 13. März den entsprechenden Antrag ein.

Die Antragstellerin gibt demnach in den Unterlagen an, dass ihre Mutter ohne Testament verstorben sei. Sie schätzt den Wert des Nachlasses auf 840.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 774.000 Euro).

Lesen Sie auch

Tod mit 62 Jahren

Pamela Bach wurde am 5. März leblos in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Die Gerichtsmedizin bestätigte später, dass es sich bei der Todesursache um Suizid handelte. Die Schauspielerin wurde 62 Jahre alt. Sie war von 1989 bis 2006 mit David Hasselhoff verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor: Taylor und ihre jüngere Schwester Hayley (32).

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111

Vor der Einreichung des Antrags hatte Taylor Hasselhoff am 12. März in ihren Instagram-Stories bereits eine emotionale Hommage an ihre Mutter geteilt. Sie postete eine Videomontage mit Fotos aus ihrer Kindheit mit ihrer Mutter, die sie ursprünglich zum Muttertag im vergangenen Jahr veröffentlicht hatte.

"Meine beste Freundin, mein ganzes Herz, mein Ein und Alles", schrieb sie dazu. "Ich würde alles auf der Welt tun, um dich noch einmal umarmen zu können, mein Engel für immer. Ich verspreche, dich stolz zu machen und dich jeden Tag zu feiern."

Versprechen, für die Schwester da zu sein

In ihrem Post versprach Taylor auch, dass ihre im August 2024 geborene Tochter London "alles darüber erfahren wird, wie unglaublich" ihre Großmutter gewesen sei. Zudem betonte sie: "Ich werde Hayley für immer beschützen." Weiter schrieb sie: "Mama, ich liebe dich so sehr, der Schmerz ist unerträglich, aber ich werde stark für dich sein und an deiner Erinnerung festhalten, bis wir uns wiedersehen."

Auch Hayley reagierte auf den Tod ihrer Mutter, indem sie ein Foto ihrer Eltern aus dem Jahr 1996 in ihren Instagram-Stories teilte, versehen mit einem weißen Herz-Emoji.

Reaktion von David Hasselhoff

David Hasselhoff meldete sich nach dem Tod seiner Ex-Frau mit einem Statement zu Wort, das er mit "People" teilte: "Wir sind zutiefst traurig. Wir sind dankbar für die Welle der Liebe und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, bitten aber freundlich um Privatsphäre, während wir trauern und durch diese herausfordernde Zeit navigieren."