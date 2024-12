Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien: Empfangshalle des Präsidentenpalasts in Damaskus in Brand gesetzt

Empfangshalle des Präsidentenpalasts in Damaskus in Brand gesetzt

1 Eine Rebellenallianz hat den syrischen Präsidenten al-Assad zur Flucht gezwungen. In der Nacht rückten Rebelleneinheiten in die Hauptstadt ein. Foto: dpa/Ghaith Alsayed

Eine Empfangshalle des Präsidentenpalastes in Damaskus ist in Brand gesetzt worden. Derweil ist der frühere syrische Machthaber Baschar al-Assad ins Ausland geflüchtet.











Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad durch islamistische Kämpfer ist eine Empfangshalle des Präsidentenpalastes in Damaskus in Brand gesetzt worden. Das berichtete ein vor Ort anwesender Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor waren Plünderer in den Palast eingedrungen, in dem der in der Nacht zum Sonntag gestürzte und ins Ausland geflüchtete Präsident Baschar al-Assad residiert hatte.