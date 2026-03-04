"Game of Thrones"-Fans können die Fortsetzung von "A Knight of the Seven Kingdoms" kaum erwarten. Jetzt hat Staffel zwei einen großen Schritt nach vorne gemacht: Drei Schauspieler stehen als neue Cast-Zugänge fest.

Erst vor rund einer Woche flimmerte das Finale von "A Knight of the Seven Kingdoms" über die Bildschirme von HBO Max. Jetzt meldet der Streamingdienst drei Cast-Zugänge für die kommende Fortsetzung der Fantasy-Serie. Die zweite Staffel des "Game of Thrones"-Prequels rückt so mit großen Schritten näher.

Drei neue Gesichter für "Game of Thrones"-Prequelserie Verpflichtet werden konnte demnach die aus "Bohemian Rhapsody" bekannte Lucy Boynton (32). Sie wird die Figur Lady Rohanne Weber verkörpern, auch bekannt als die Rote Witwe. Leserinnen und Leser der Kurzgeschichte "Das verschworene Schwert" aus "Der Heckenritter von Westeros" von George R. R. Martin (77) werden sich an die Rote Witwe und ihre Beziehung zu Serien-Hauptfigur Ser Duncan der Große (Peter Claffey, 29) in der Buchvorlage mit Sicherheit erinnern können.

Daneben sind auch die Darsteller Babou Ceesay ("Alien: Earth", 47) und Peter Mullan ("Ozark", "The Witcher", 66) zum Cast von "A Knight of the Seven Kingdoms" gestoßen. Ceesay spielt den Heckenritter Ser Bennis, Mullan Ser Konstans Osgrau, Ritter von Trotzburg, in dessen Diensten Dunk während der Ereignisse von Staffel zwei steht.

Schon vor einigen Wochen hatten US-Branchenmagazine den Drehbeginn der zweiten Season von "A Knight of the Seven Kingdoms" vermeldet. Für Fans der "Game of Thrones"-Prequelserie bleibt zu hoffen, dass die neuen Episoden tatsächlich im kommenden Jahr erscheinen werden. Beim ersten Prequel "House of the Dragon" dauert es bislang jeweils zwei Jahre, bis neue Folgen zu sehen waren.

Darum geht es in "A Knight of the Seven Kingdoms"

Die Fantasy-Serie von HBO Max spielt rund 100 Jahre vor den Ereignissen aus "Game of Thrones". Die Targaryens herrschen noch über die Sieben Königslande, doch Drachen gibt es nicht mehr. Ser Duncan der Große, ein verarmter Heckenritter, reist mit seinem Knappen Egg (Dexter Sol Ansell, 11), einem vorlauten kleinen Jungen, durch Westeros. Gemeinsam erleben sie allerlei Abenteuer.