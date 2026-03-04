"Game of Thrones"-Fans können die Fortsetzung von "A Knight of the Seven Kingdoms" kaum erwarten. Jetzt hat Staffel zwei einen großen Schritt nach vorne gemacht: Drei Schauspieler stehen als neue Cast-Zugänge fest.
Erst vor rund einer Woche flimmerte das Finale von "A Knight of the Seven Kingdoms" über die Bildschirme von HBO Max. Jetzt meldet der Streamingdienst drei Cast-Zugänge für die kommende Fortsetzung der Fantasy-Serie. Die zweite Staffel des "Game of Thrones"-Prequels rückt so mit großen Schritten näher.