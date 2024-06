1 Kylian Mbappé mit gebrochener Nase. Foto: AFP/FRANCK FIFE

Es tat schon beim Zuschauen weh - doch Kylian Mbappé lässt sich von einer gebrochenen Nase nicht unterkriegen. Der Fußballstar meldet sich mit einem Aufruf bei X zu Wort.











Auch wenn’s wehtut – Kylian Mbappé war schon wieder zu Scherzen aufgelegt, nachdem er am Dienstagmorgen um ein Uhr nachts die Klinik in Düsseldorf verlassen hatte. In einem Posting auf X bittet er schon um Styling-Tipps: „Irgendwelche Ideen für Masken“, fragt er und platziert einen lachenden Smiley dazu.