Nach dem dramatischen Finale von Staffel 21 startet "Grey's Anatomy" endlich mit neuen Folgen in Deutschland. Im Grey Sloan Memorial steht nach der Explosion das Schicksal mehrerer Ärzte auf dem Spiel.
Fans von "Grey's Anatomy" mussten sich lange gedulden. Rund ein Jahr nach dem dramatischen Finale von Staffel 21 starten die neuen Folgen nun bei Disney+ und Joyn. Ab dem 6. Mai ist auf beiden Streamingdiensten die 22. Staffel der Erfolgsserie abrufbar. Die Ausstrahlung im Free-TV folgt eine Woche später auf Sixx. Nach 20 Jahren bei ProSieben zeigt die kleine Schwester des Senders die neuen Folgen ab dem 13. Mai, immer mittwochs um 20:15 Uhr.