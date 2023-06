Was passiert jetzt beim VfB Stuttgart?

1 Thomas Hitzlsperger will jetzt lieber doch nicht mehr Präsident des VfB werden Foto: Baumann

Der Vorstandschef Thomas Hitzlsperger trifft eine weitreichende Entscheidung. Die Führungskrise des VfB Stuttgart aber geht weiter – das sind die ersten Erkenntnisse nach dem Paukenschlag vom Sonntagabend.









Stuttgart - Der Sonntag ist bereits weit fortgeschritten, hinter dem VfB Stuttgart liegt nicht nur der erste Heimsieg am Freitagabend, sondern auch ein nahezu komplettes Wochenende ohne weitere vereinspolitische Erschütterungen, als sich Thomas Hitzlsperger doch noch zu Wort meldet. „Liebe VfBler“, so beginnt am Abend die 93-sekündige Videobotschaft auf der Homepage des Vorstandsvorsitzenden, „ich möchte Euch heute persönlich darüber informieren, dass ich meine Kandidatur zur Präsidentschaftswahl zurückziehen werde.“