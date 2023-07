1 Vom einst dreiköpfigen VfB-Präsidium ist nur noch Claus Vogt (Mi.) übrig. Bernd Gaiser (li.) und Rainer Mutschler sind zurückgetreten. Foto: Baumann

Zwei Mitgliederversammlungen an einem Tag – und jede Menge zu besetzender Posten. Dem VfB Stuttgart steht ein bewegter Sommer ins Haus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Kein Tag ohne Rücktritt – also verwunderte die Nachricht vom Mittwoch, dass in Bernd Gaiser nach dem Abgang von Rainer Mutschler nun auch das zweite von drei Mitgliedern des VfB-Vereinspräsidiums sein Mandat niedergelegt hat, nicht allzu sehr. Der Machtkampf mit dem Präsidenten Claus Vogt ist verloren – also war dieser Schritt von Gaiser erwartet worden, der auch seinen Sitz im Aufsichtsrat der AG aufgibt.