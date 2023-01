1 Ein Regenbogen zierte am Mittwoch kurz den morgendlichen Himmel über Stuttgart. Foto: StZN/Schäfer

Die gerade aufgehende Sonne hat am Mittwochmorgen noch einen Regenbogen an den Stuttgarter Himmel gemalt – doch nun dominieren die Wolken. „Unser Wetter steht jetzt unter dem Einfluss von Tief Axel über der Nordsee“, sagt Peter Crouse, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Axel bringt Regen, der in der Nacht zum Donnerstag noch stärker wird.

Dazu wird es im Laufe des Mittwochs immer windiger. „Wir erwarten starke bis stürmische Böen mit Windstärken von 50 bis 60 km/h“, prognostiziert Crouse. Vor allem in der Nacht wird es in der Region Stuttgart ordentlich blasen.

Es bleibt mild für Januar

An Donnerstagvormittag lässt der Regen nach, am Nachmittag kann es auch ein paar sonnige Abschnitte geben. Dazu wird es laut DWD in der Region Stuttgart 12 bis 13 Grad warm – „es bleibt weiterhin mild für diese Jahreszeit.“

Am Dreikönigstag dominieren Wolken, die Sonne zeigt sich nur selten. Dazu kann ein bisschen Regen fallen. Schöner als der Feiertag soll der Samstag werden, verspricht Crouse: „Wenn sich der morgendliche Hochnebel aufgelöst hat, wird es schön sonnig.“