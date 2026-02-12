Die Präsenz der Leonberger Ratsgruppe der AfD beim Umzug des Pferdemarkts stößt auf Kritik. Das sagt die Stadt zur Teilnahme der Rechtsaußen-Partei.
Ob CDU oder Freie Wähler: Einige politische Stammgäste waren beim Pferdemarkt-Umzug am Dienstag in diesem Jahr nicht dabei. Dafür gab es einen Neuzugang. Die AfD, im Leonberger Gemeinderat mit zwei Personen vertreten, war mit einem Wagen unterwegs. Mit dem Motto „Wir können alles – außer Sporthallensanierung“ nahmen die Rechtsaußen-Politiker ein kommunales Thema aufs Korn. Der Auftritt beim Pferdemarkt war nach Angaben des Sprechers der Leonberger AfD-Ratsgruppe, Thomas Hartung, bundesweit der erste bei einem Festumzug in der Fasnetzeit.