Nach dem Model-Debüt von Sohn Henry: Heidi Klum: Treten nun alle vier Kinder in ihre Model-Fußstapfen?

Heidi Klum (51) ist stolze Model-Mama - und das nicht nur in ihrer ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel". Denn schon zwei ihrer vier Kinder sind ihr karrieretechnisch gefolgt und in der Modebranche in Erscheinung getreten. Die beiden jüngsten Kinder Johan (18) und Lou (15) könnten aber andere Wege einschlagen.

Lange hielt Heidi Klum ihren Nachwuchs möglichst aus der Öffentlichkeit heraus, postete lediglich im Nachhinein einige Babybilder und ließ die Kinder so normal wie möglich außerhalb des Rampenlichts aufwachsen. Legendär sind ihre Instagramfotos, auf denen sie ihre Sprösslinge nur von hinten oder verdeckt zeigte. Doch je älter die Kinder wurden, desto lockerer wurde die 51-Jährige in dieser Hinsicht.

Lesen Sie auch

Leni Klum: Startschuss mit dem "Vogue"-Cover

Weil ihre älteste Tochter Leni Klum (20), die aus einer Beziehung mit dem italienischen Sportmanager Flavio Briatore (74) stammt, unbedingt ebenfalls Model werden wollte, durfte sie im Alter von 16 Jahren ihre ersten Schritte in der Branche gehen. An der Seite von Mama Heidi stand Leni Ende 2020 erstmals für das Cover der deutschen "Vogue" vor der Kamera - der Startschuss für ihre eigene Modelkarriere. Es folgten schnell Solo-Titel für das "Hunger Magazine" und die "Glamour", im August 2021 schritt sie in Venedig für Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Seit 2022 ist sie auch bei "Germany's Next Topmodel" im Einsatz.

Henry Samuel feiert Model-Debüt in Paris

2005 heiratete Heidi Klum den Sänger Seal (61) und bekam mit ihm drei weitere Kinder. Der Älteste, Henry Samuel (19), überraschte am 28. Januar 2025 mit seinem Auftritt bei der Haute-Couture-Show von Lena Erziak während der Fashion Week in Paris. Gleich zwei verschiedene schwarze Anzüge durfte er vorführen - sehr zur Freude seiner berühmten Mutter und Schwester, die beide umgehend einen Clip seines Walks in ihren Instagram-Storys teilten. Sie sei "so stolz" auf ihren Sohn, ließ Heidi Klum dazu wissen. Henry, der nach seinem Highschool-Abschluss das College besucht, bekundete im Interview mit "Vogue", dass er viele Interessen habe und nicht unbedingt von einer Karriere als Model geträumt habe. Er hoffe in Zukunft jedoch auf "mehr Möglichkeiten zum Modeln".

Johan hat eine künstlerische Ader

Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten alle vier Geschwister im Januar 2024, als sie Seal zur Filmpremiere von "The Book of Clarence" in Los Angeles begleiteten. Damals fiel Johan (18), der lässig in schwarzem Hoodie und schwarzer Hose gekleidet war, mit seinem Lockenkopf und seiner beachtlichen Körpergröße auf. Er reichte schon fast an seinen 1,90 Meter großen Bruder Henry heran. Die Voraussetzungen für eine Modelkarriere wären bei ihm also ebenfalls durchaus gegeben. Doch vielleicht lässt er auch anderweitig von sich hören.

Zu seinem 18. Geburtstag im November ermunterte Heidi Klum ihn in einem Instagram-Posting zu einer glorreichen Zukunft: "Die Welt gehört dir! Hol sie dir." Dazu veröffentlichte sie ein Video, das Johan als Kleinkind beim fröhlichen Singen zeigt. Dass der junge Mann künstlerisch begabt ist, verriet seine Mutter bereits 2019 auf ihrer Instagram-Seite. Damals postete sie ein Landschaftsbild, das ihr Sohn im Alter von zwölf Jahren gemalt hatte. Womöglich startet Johan künftig also eher als Maler denn als Model durch.

Lou begeistert mit ihrem Tanz-Talent

Die Jüngste im Bunde, Lou Sulola (15), war bisher wie Johan nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Nach dem Auftritt mit ihren Geschwistern und ihrem Vater bei der Filmpremiere Anfang 2024, tauchte sie zum ersten Mal mit Gesicht im März 2024 in einer Instagram-Story ihrer Mutter auf. Damals zeigte Heidi Klum zwei Bilder von einem gemeinsamen Besuch bei einem Madonna-Konzert.

Lou scheint eher das musikalische Talent ihres Vaters Seal geerbt zu haben. Sie soll eine leidenschaftliche Tänzerin sein. Bereits mit elf Jahren hatte sie beachtliche Tanzschritte drauf, wie ihre Mutter stolz in einem Video festhielt. 2021 bekundete Klum in einem Interview mit "Gala", dass Lou ganz andere Interessen als Leni habe. "Sie ist ein A-Class-Student, hat überall Einsen. Sie liebt Anime, schaut auch alles auf Japanisch." Sie sei als kleines Kind eher ruhig gewesen und habe ihren Geschwistern viel zugehört. Der Berufswunsch war mit zwölf Jahren noch völlig offen: Lou könne sich nicht entscheiden, ob sie "Popstar, Tierärztin oder Präsidentin werden möchte", erzählte Heidi Klum.