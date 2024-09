Nach dem Legenden-Dschungelcamp: Daniela Büchner: Ich bin niemand, der nachtragend ist

1 Daniela "Danni" Büchner muss erneut auf den Sieg im Dschungel verzichten. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Nachdem sie das Legenden-Dschungelcamp verlassen musste, wartete auf Daniela Büchner der schönste Moment: der erste Anruf bei ihren Kindern. Denn auf ihre Liebsten wochenlang verzichten zu müssen, war besonders hart für sie.











Im Halbfinale war Schluss für Daniela "Danni" Büchner (46). Sie scheiterte in der Challenge "Wissen macht Ahhhhh" und musste damit an Tag 16 die Sommer-Show "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" verlassen (Finale am 31. August zuerst via RTL+, am 1. September im linearen Fernsehen bei RTL).