Nach dem Italien-Trip: Prinzessin Kates nächste Auslandsreise könnte bereits in Planung sein

Kaum zurück aus Italien, könnte Prinzessin Kate noch in diesem Jahr die nächste internationale Reise bevorstehen: Berichten zufolge soll sie Prinz William im November zum Earthshot Prize nach Mumbai begleiten.
Kaum ist Prinzessin Kate (44) von ihrer zweitägigen Italien-Tour zurückgekehrt, da deutet sich laut Medienberichten bereits die nächste große Auslandsreise an. Wie der britische "Mirror" berichtet, soll sie ihren Mann, Prinz William (43), im November nach Mumbai begleiten, wo die diesjährige Verleihung des Earthshot Prize stattfindet. Das Magazin "People" zitiert allerdings eine Quelle aus dem Königshaus, wonach konkrete Pläne noch nicht bestätigt sind.