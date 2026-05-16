Nach dem Italien-Trip: Prinzessin Kates nächste Auslandsreise könnte bereits in Planung sein

Kaum zurück aus Italien, könnte Prinzessin Kate noch in diesem Jahr die nächste internationale Reise bevorstehen: Berichten zufolge soll sie Prinz William im November zum Earthshot Prize nach Mumbai begleiten.

Kaum ist Prinzessin Kate (44) von ihrer zweitägigen Italien-Tour zurückgekehrt, da deutet sich laut Medienberichten bereits die nächste große Auslandsreise an. Wie der britische "Mirror" berichtet, soll sie ihren Mann, Prinz William (43), im November nach Mumbai begleiten, wo die diesjährige Verleihung des Earthshot Prize stattfindet. Das Magazin "People" zitiert allerdings eine Quelle aus dem Königshaus, wonach konkrete Pläne noch nicht bestätigt sind.

Ungeachtet der offenen Details lässt die Formulierung eines royalen Sprechers aufhorchen: "Der Prinz und die Prinzessin von Wales stehen bereit, das Land auf jede mögliche Weise zu unterstützen", zitiert das britische Boulevardblatt die Quelle. "Die Pläne befinden sich noch in einem frühen Stadium." Dem Bericht zufolge könnte das Paar während des Aufenthalts auch einen Besuch in Delhi absolvieren - ein Schritt, der angesichts der diplomatischen Lage als "politisch sensibel" eingestuft werde.

Earthshot Prize zum sechsten Mal

Der Earthshot Prize wurde von Prinz William ins Leben gerufen, um zukunftsweisende Lösungen für die drängendsten Umweltprobleme der Welt zu fördern und zu prämieren. In diesem Jahr findet die Verleihung zum sechsten Mal statt. Die Organisatoren betonen, Indien und insbesondere Mumbai seien bestens aufgestellt, um den Wandel in Asien voranzutreiben. Kate war bei den ersten beiden Zeremonien dabei - 2021 in London und 2022 in Boston -, fehlte jedoch bei den drei darauffolgenden Ausgaben in Singapur, Kapstadt und Rio de Janeiro.

Im Januar 2024 gab Kate bekannt, an Krebs erkrankt zu sein und sich einer Chemotherapie zu unterziehen. William reiste damals allein nach Kapstadt. Noch am Vorabend der Verleihung hatte er Journalisten versichert: "Ihr geht es wirklich gut. Sie schaut hoffentlich heute Abend zu und drückt mir die Daumen." Und weiter: "Sie war in diesem Jahr unglaublich. Ich weiß, dass ihr sehr daran liegt, dass dieser Abend ein Erfolg wird."

Erster internationaler Auftritt seit der Krebsdiagnose

Dass Kate überhaupt wieder über Ländergrenzen hinaus im Einsatz ist, gilt im Umfeld des Kensington-Palastes als bedeutsames Signal. Ihre soeben abgeschlossene Reise nach Reggio Emilia in der Emilia-Romagna war ihre erste offizielle internationale Reise seit der Erkrankung. Ein royaler Berater sagte gegenüber "People": "Dieser Besuch ist ein wichtiger Schritt auf dem Genesungsweg der Prinzessin. Sie schöpft große Freude aus dieser Arbeit." Es sei bewusst gewählt worden, dass ihre erste Auslandsreise einem Thema gewidmet sei, das ihr am Herzen liege - der frühkindlichen Bildung und Entwicklung.

Kate selbst fand nach ihrer Rückkehr persönliche Worte für die Erfahrung in Italien. "Ich habe in diesen zwei Tagen in Reggio Emilia aus erster Hand die Kraft der Natur und der Kreativität erlebt, die die menschliche Verbindung ins Zentrum der Welt eines Kindes stellt", schrieb sie. "Ich hatte eine zutiefst bewegende und unvergessliche Zeit hier. Grazie di cuore", schloss sie - ein herzliches Dankeschön auf Italienisch.

William und Kate besuchten Indien bereits 2016

Für das Paar wäre die geplante Mumbai-Reise kein Neuland: 2016 bereisten William und Kate gemeinsam Indien und Bhutan, besuchten neben Mumbai und Neu-Delhi auch den Kaziranga-Nationalpark in Assam sowie das Taj Mahal in Agra.