10 Lothar Hirtreiter auf seiner Terrasse, umgeben von Putzmitteln und Eimern – Spuren des großen Aufräumens. Foto: Eva Schäfer

Wie geht es den Menschen inzwischen, nach der Flut und Tagen des Aufräumens? Lothar Hirtreiter, der in Schorndorf-Miedelsbach aufgewachsen ist und sich seit vielen Jahren beim Bürgertreff engagiert, zeichnet ein persönliches Stimmungsbild.











Wie geht es ihm nach der Flut? Auf diese Frage hat Lothar Hirtreiter keine einfache Antwort. In der Nacht auf Montag vor rund zwei Wochen hatte Starkregen die Straßen im Schorndorfer Teilort Miedelsbach in kürzester Zeit in reißende Flüsse verwandelt. Das Wasser lief in Keller, Wohnungen und Betriebe. Zwei Menschen verloren in Miedelsbach ihr Leben. Nach der Flut wird überall aufgeräumt, an den Gehwegen türmten sich Müllberge.