Nach dem Hochwasser im Rems-Murr-Kreis: Flut hat Wanderwege und Brücken zerstört

Kaputte Brücke an der Bärenbachfurt in Urbach, eine Station des Walderlebnispfades

Durch Starkregen und Hochwasser sind neben der urbanen Infrastruktur auch zahlreiche Freizeit- und Radwege im Kreis verwüstet worden. Einige Premiumwanderwege sind komplett gesperrt. Wie lange die Reparaturen dauern werden, ist ungewiss.











Walter Hieber war fleißig am Aufräumen. Die vergangenen Tage nutzte er, um die Stationen am Melchior-Wanderweg so gut wie möglich instand zu setzen. „Manche der Erlebnisstationen standen nach dem Unwetter komplett unter Wasser, auch eine Brücke an der Blinden Rot ist schwer in Mitleidenschaft gezogen worden“, sagt der Naturparkführer.