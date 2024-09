Nach dem Hangrutsch an der S4: Im Ersatzbus sitzen die Treuesten der Treuen

1 Statt der S-Bahn S 4 pendeln Busse zwischen Marbach und Backnang – und das noch mindestens bis 14. Dezember. Foto: Simon Granville

Unterwegs im Schienenersatzverkehr der S-Bahnlinie 4: Auf engen Ortsdurchfahrten, über steile Straßen und durch scharfen Kurven geht es von Marbach nach Backnang und zurück. Das geht noch Monate so. Wie reagieren die Fahrgäste?











Peter Fischer sitzt am Morgen im Bus und schaut auf die Straße. Zwischen den Knien hat er einen Elektroroller geklemmt, für die letzten Meter zwischen Bahnhof und Arbeitsstelle. Klar dauere es im Bus länger als mit der S-Bahn, sagt der 41-Jährige. Aber die zusätzlich 15 Minuten seien gar nicht das Problem. Jeden Morgen steigt Fischer in Freiberg in die S 4. Bis vor drei Monaten konnte er von dort bis Backnang (Rems-Murr-Kreis) durchfahren, jetzt ist in Marbach Schluss. Am Bahnhof wuchtet er den Roller vom Bahnsteig in den Ersatzbus, manchmal muss er durch die Unterführung. Ärgerlich sei es, wenn die Bahn mal wieder – wie so oft – zu spät dran sei. Da sei der Bus auch schon mal weggewesen. Oder der Bus kam zu spät. Dann war die S-Bahn weg.