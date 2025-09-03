Nach dem Gerichtsprozess: Natascha Ochsenknecht sieht Sturkopf Jimi Blue in der Verantwortung

Natascha Ochsenknecht hat sich zur Verurteilung ihres Sohns Jimi Blue geäußert und sieht ihn nun mehr denn je in der Verantwortung, die Sache geradezurücken.
Vor rund zwei Wochen ist Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) in Österreich wegen Betrugs zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilt worden. Im Gespräch mit dem Magazin "Bunte" und etwas Abstand zum Aufruhr blickt nun seine Mutter Natascha Ochsenknecht (61) auf den Prozess sowie dessen Folgen zurück. Auch auf die zwischenzeitlichen Zerwürfnisse innerhalb der Familie kam sie zu sprechen.